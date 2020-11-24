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"Точно было нападение": друг Прилучного рассказал о драке актера в клубе

20:36
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Полиция начала расследование

Калининградская полиция занялась расследованием обстоятельств избиения российского актера Павла Прилучного в клубе "Завод".
Агент рассказала о состоянии Прилучного

Об этом "Интерфаксу" рассказал друг актера, бизнесмен Илья Васильев. Возбуждено ли уголовное дело по факту побоев, неизвестно.

"Полиция уже занимается заявлением Прилучного о нападении на него в клубе Калининграда. Лично меня уже допрашивали следователи из уголовного розыска, хотя я не присутствовал в тот вечер в клубе. Но знаю точно, что там было точно нападение на Павла", - рассказал предприниматель.

О том, что Павел Прилучный получил травмы, стало известно 21 ноября. Сначала он сказал, что упал и ударился головой, но затем поменял свои показания. Ряд СМИ утверждают, что актер подрался с владельцем калининградского клуба "Завод" Владимиром Семеновым.

В результате у актера диагностировали перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы. Медики провели ему операцию. Сейчас Прилучный чувствует себя хорошо и скоро вернется к нормальной жизни.

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