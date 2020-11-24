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Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники

22:19
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Лауреатами стали талантливые ученые

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники за 2020 год. Лауреатами стали талантливые ученые, исследования которых имеют большое значение для всех отраслей экономики нашей страны, передает "ТВ Центр".

Среди 14 работ, удостоенных премии - ядерные реакторные установки для атомных подводных лодок четвёртого поколения "Ясень", космические системы комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также разработки в сфере микрохирургии, которые позволяют лечить ребёнка ещё до его рождения. А исследования в области сельского хозяйства обеспечивают импортозамещение и продовольственную безопасность нашей страны.

Как отметил Михаил Мишустин, несмотря на непростое время и необходимость вкладывать большие средства в борьбу с пандемией коронавируса, правительство и дальше продолжит оказывать поддержку научно-технической сфере.

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