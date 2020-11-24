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Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета на три года

22:25
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Одобрено почти 700 поправок

Госдума приняла во втором, основном чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Госдума приняла во II чтении законопроект о Госсовете

На рассмотрение поступило около 900 поправок, одобрено почти 700. Среди основных моментов доработки главного финансового документа страны - обеспечение общенационального плана действий. Речь о восстановлении занятости, доходов населения, росте экономики. На эти цели в 2021 году предусмотрено 640 миллиардов рублей.

В частности, средства выделят на кредиты организациям  из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, на снижение средней ставки по ипотеке, на ремонт и строительство  инфекционных больниц. Также депутаты приняли закон, направленный на повышение доступности медицинской помощи. Теперь услуги федеральных клиник будут оплачиваться через фонд ОМС без участия страховых медорганизаций.

Ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект о Госсовете, внесенный президентом и направленный на исполнение поправок в Конституцию. Документ определяет статус, структуру и полномочия органа при главе государства.

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