Верховный суд Невады подтвердил победу Байдена

Это уже третий ключевой штат, который признал победу демократа за последние сутки вслед за Пенсильванией и Мичиганом

В США стартует процедура передачи власти Джо Байдену. Официальных итогов президентских выборов до сих пор нет. Однако Пентагон и Управление общих служб федерального правительства уже вступили в диалог с демократами. Правда, действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что начало этого процесса не говорит о победе его соперника, и анонсировал новый крупный иск из-за фальсификаций на выборах. Во вторник Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате - победил демократ Джо Байден. Это уже третий ключевой штат, который официально подтвердил победу демократа за последние сутки вслед за Пенсильванией и Мичиганом.

Короткое письмо, завизированное главой федерального Агентства общих служб, в штабе Джо Байдена ждали 20 дней - это беспрецедентно долго. И, конечно, расценили документ как свидетельство готовности администрации США признать победу демократа.

"В связи с недавними событиями, которые были связаны с судебными разбирательствами на тему подтверждения результатов выборов, я решила, что вы можете получить доступ к поствыборным ресурсам и услугам. Фактический победитель президентских выборов будет определяться в рамках электорального процесса, который детально изложен в Конституции", - говорится в документе.

Протеже Дональда Трампа Эмили Мёрфи, это ее подпись поставлена синей ручкой, не называет Байдена избранным главой государства. Суть письма лишь в том, что он получит деньги, которые сможет потратить на аренду помещений для временного обустройства команды - 7 миллионов 300 тысяч долларов. Плюс демократам выдадут пропуска, дающие право прохода во все федеральные ведомства. Такое решение, и это Мёрфи особо подчеркивает в документе, она принимала самостоятельно, якобы без давления с чьей-либо стороны. Тут уже Дональд Трамп не согласен. Спустя час публикует заявление, в котором утверждает, что именно он дал распоряжение о начале процесса передачи власти. Сделал это едва ли не из милосердия, а сдаваться он не намерен.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мёрфи за её решительность и огромную преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и жестокому обращению. Мы продолжаем бороться, и я верю, что мы победим. Тем не менее в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и её команде сделать то, что необходимо сделать в отношении первоначальных протоколов. Своей команде я посоветовал сделать то же самое", - написал Трамп в соцсети.

Впрочем, американские СМИ, ссылаясь на свои источники в администрации, пишут, что Трамп и сам уже не верит в свой успех. Особенно сейчас, когда победу Байдена официально признали власти штата Мичиган. До этого был ручной пересчет голосов в Джорджии - и он тоже подтвердил перевес в пользу демократа. Так же в соседнем Висконсине. Всего из 36 судебных исков, поданных юристами действующего президента, отклонены уже 25.

"Окно закрывается для президента Трампа и попыток отсрочить или поставить под сомнение результаты выборов.Уже ясно, что выборщики соберутся и официально проголосуют за Байдена", - заявил журналист агентства AP Дэвид Эггерт.

Закрылись не только окна, но, кажется, и двери - действующий президент продолжает избегать публичных мероприятий. Даже рождественскую елку у Белого Дома Мелания Трамп, вопреки традиции, встречает одна. А вот Джо Байден очень активен. Если обычно избранные президенты объявляют о ключевых назначениях в свой кабинет ближе к инаугурации, то сейчас демократ торопится. Уже опубликовал список кандидатов, где сплошь - знакомые лица. На должность госсекретаря, к примеру, выдвинут Энтони Блинкен. Когда Байден на посту вице-президента курировал Украину, тот ему помогал. Лоббировал, в частности, антироссийские санкции после воссоединения с Крымом. За ограничения против Москвы высказывался и Джейк Салливан - возможно, новый помощник президента по нацбезопасности. А вот Джона Керри, экс-госсекретаря США, о теплых и даже дружеских отношениях с которым рассказывал Сергей Лавров, Байден записал в "климатические цари". Он может стать главным координатором всех правительственных программ по вопросам климата. В российском МИД сегодня прокомментировали вероятный состав новой администрации США.

"Дипломатия и в целом внешняя политика - это не про то, что мы чего-то ожидаем или чего-то не ожидаем. Мы должны прогнозировать события, должны анализировать те подходы, которые продвигают наши партнеры. Нынешние или будущие. Мы так и поступаем. Конечно, печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности – Договор об открытом небе – почил в Бозе благодаря решению Соединенных Штатов, причем решения принимаются как под копирку", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

И сделано это было при Трампе. Не стоит забывать, что администрация действующего президента побила рекорд и по антироссийским санкциям - это несмотря на довольно мягкую риторику в отношении Москвы. У демократов же другой подход. Для них высказаться даже жестко - еще не значит сделать.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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