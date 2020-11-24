Хостелу в ЦАО грозит крупный штраф или закрытие за нарушения антиковидных мер

В заведении выявили нарушения мер профилактики коронавируса

В центре Москвы обнаружили хостел, который не соблюдал рекомендации Роспотребнадзора, выпущенные в связи с распространением коронавируса.

Так, в заведении на Сретенском бульваре не было отдельно выделенного входа, отсутствовали антисептики, дезинфицирующие средства и оборудование для обеззараживание воздуха, а также не проводилась дезинфекция контактных поверхностей.

"В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Москве устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию данного хостела. И после этого будет возбуждено административное дело", - сообщил АГН "Москва" ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

Теперь хостелу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если представители юридического лица не найдутся, то разговор будет идти о незаконной предпринимательской деятельности. На текущий момент их найти не удалось, сообщил Ядыкин.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, гостиницы и хостелы обязаны мерить температуру сотрудникам и гостям при заезде, проверять персонал на коронавирус и размещать постояльцев только в одноместных или семейных номерах.

Кроме этого, персонал должен проводить дезинфекцию всех поверхностей в общественных зонах и влажную уборку общественных туалетов не реже чем раз в два часа. Нужно также обеспечить соблюдение дистанции у стоек регистрации между гостями.

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