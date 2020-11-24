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Москвич отсудил у ветклиники более 300 тысяч рублей за смерть кота

21:31
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Врачи не предупредили хозяина о последствиях

В Москве хозяин погибшего кота отсудил у частной ветеринарной клиники более 300 тысяч рублей за смерть питомца.

Как сообщили в столичном Роспотребнадзоре, 14 января 2017 года мужчина принес кота в ветклинику и заплатил за это 96 тысяч рублей. Во время лечения ветеринары использовали сильнодействующий нейролептик и не предупредили хозяина о его последствиях. Коту становилось хуже, мужчина говорил об этом врачам, но те не меняли тактику лечения. В итоге животное скончалось.

Сначала москвич хотел решить вопрос мирно и потребовал у клиники вернуть деньги, потраченные на лечение, но ему отказали. Тогда клиент обратился в Роспотребнадзор и подал на ветклинику в суд.

В результате, согласно решению суда, ветклиника должна выплатить владельцу кота 338 159 рублей, включая компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

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