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В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей универмага

22:00
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Власти города полагают, что это теракт

Гражданка Швейцарии напала с ножом на двух женщин в универмаге.

Инцидент произошел в городе Лугано в универмаге "Манор" вечером 24 ноября. 28-летняя женщина сначала попыталась задушить одну из посетительниц магазина, а затем ранила другую ножом в шею.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, вторая получила незначительные травмы, пишет РИА Новости.

Прокуратура города не исключает, что это была террористическая атака. По словам очевидцев, во время нападения женщина кричала, что она состоит в "Исламском государстве" (организация запрещена в России – прим. ред.). Возбуждено уголовное дело.  

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