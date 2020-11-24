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Франция преодолела вторую волну коронавируса и готова отменить карантин

22:55
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Граждане смогут отметить Рождество с семьей

Франция преодолела второй пик эпидемии коронавируса, число новых случаев идет на спад.
Во Франции заявили о прохождении пика второй волны COVID-19

Несколько недель назад в стране фиксировали более 60 тысяч случаев COVID-19 в сутки, сейчас количество заболевших не превышает 20 тысяч в сутки.

Не исключено, что в стране с 15 декабря начнут отменять режим карантина, передает РИА Новости. Однако, вместе с отменой локдауна, будет введен комендантский час с 21:00 до 7:00, уточнил Макрон. С 20 января могут открыться рестораны. 

"Если 15 декабря мы приблизимся к цифре в пять тысяч заболевших в день <…> то режим самоизоляции может быть отменен, и мы сможем снова перемещаться без разрешения, в том числе между регионами и провести Рождество с семьей", - заявил он во время своего обращения к нации.

По данным университета имени Джона Хопкинса, во Франции с начала пандемии зафиксировано 2 195 940 случаев коронавируса. Скончались 49 312 человек.

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