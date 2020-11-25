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"Российская угроза": косяки сельди перепугали шведских военных

08:32
  • среда
  • 25 ноября 2020

Издаваемые рыбой звуки приняли за маневры российских субмарин

Русским военным удалось завербовать балтийскую сельдь, чтобы держать в страхе население Швеции. Десятилетиями шведские военные пугали граждан русскими подводными лодками. Паранойя достигала такого уровня, что наши субмарины пытались поймать у стен королевского дворца в Стокгольме. На самом деле! Всё это стало похоже на "Особенности национальной рыбалки" – бдительное население как минимум 300 раз в год подает соответствующим органам сигналы о подводных манёврах русских.
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Громкие инциденты пытались раздуть и в 2000-е, когда российскую лодку вроде бы и видели, но поймать не смогли. Шведские военные накупили гидрофонов и постоянно записывали в территориальных водах странные шумы, издаваемые гребными винтами наших подводных лодок. Какие-то поскрипывания, треск. Пришлось подключить исследователей. В том числе доктора биоакустики Магнуса Вальберга, который вместе с коллегами и расставил точки над i.

Учёные пояснили - есть у этой рыбы такая пикантная особенность, селёдка склонна в случае опасности с шумом выпускать пузыри газа из плавательного пузыря. А если идет целый косяк? Вы представляете этот залп? Вот его-то и записывали бдительные шведские гидроакустики, принимая за шум советских, а потом и российских субмарин.

Глупо, конечно, получилось. Обвинять балтийскую сельдь в работе на российское Министерство обороны шведы не стали. Но паранойя относительно русской военной угрозы ни в Швеции, ни в соседних странах Балтии на убыль не пошла. И никто же не признался, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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