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"Накапливает агрессию": эксперт оценил поведение Трампа после поражения

08:58
  • среда
  • 25 ноября 2020

Ситуацию в США подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему Дональд Трамп до сих пор не признал поражение? Неужели он искренне верит в свою победу?  И как изменится внешняя и внутренняя политика Вашингтона с приходом Джо Байдена?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Трамп может играть игру и делать вид, что он попытается сопротивляться. С другой стороны, зная Трампа: он тот человек, который накапливает определенную агрессию, накапливает те доказательства, которые есть, для того, чтобы нанести удар. Он так делал всегда в бизнесе", - отметил Судаков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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