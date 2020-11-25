Канделаки пожаловалась на цензуру после интервью с Турчаком

Ее оштрафовали за незаданный вопрос

Генеральный продюсер "Матч ТВ", телеведущая Тина Канделаки рассказала, как получила штраф от генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова.

Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она в интервью с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина. Телеведущая восприняла действия коллеги как цензуру, передает РБК.

"Я считаю, что это классический пример цензуры. Да, меня оштрафовали и могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают, какие вопросы задавать", - заявила Канделаки.

Она подчеркнула, что вправе выбирать, с кем и о чем разговаривать. При этом она отметила, что Шнуров, являясь генеральным продюсером телеканала, может иметь свою точку зрения.

"Когда я работаю на их площадке, я должна подчиняться их правилам или платить. Что ж, я готова платить за свои убеждения", - добавила Канделаки.

Журналиста Олега Кашина избили в Москве в ноябре 2010 года. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали у него перелом челюсти, голени и пальцев. Коллеги журналиста считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность.

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