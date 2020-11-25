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Канделаки пожаловалась на цензуру после интервью с Турчаком

08:26
  • среда
  • 25 ноября 2020

Ее оштрафовали за незаданный вопрос

Генеральный продюсер "Матч ТВ", телеведущая Тина Канделаки рассказала, как получила штраф от генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова.

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Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она в интервью с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина. Телеведущая восприняла действия коллеги как цензуру, передает РБК.

"Я считаю, что это классический пример цензуры. Да, меня оштрафовали и могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают, какие вопросы задавать", - заявила Канделаки.

Она подчеркнула, что вправе выбирать, с кем и о чем разговаривать. При этом она отметила, что Шнуров, являясь генеральным продюсером телеканала, может иметь свою точку зрения.

"Когда я работаю на их площадке, я должна подчиняться их правилам или платить. Что ж, я готова платить за свои убеждения", - добавила Канделаки.

Журналиста Олега Кашина избили в Москве в ноябре 2010 года. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали у него перелом челюсти, голени и пальцев. Коллеги журналиста считают, что причиной нападения стала его профессиональная деятельность.

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