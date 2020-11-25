Названы мешающие победе над коронавирусом люди

Предлагается ужесточить штрафные меры

Россия выйдет на плато по коронавирусу, если граждане начнут соблюдать все противоэпидемические меры. К сожалению, пока многие игнорируют требования об использовании масок, перчаток и о соблюдении социальной дистанции, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По мнению врача-инфекциониста, властям следует усилить разъяснительную работу. А при необходимости и увеличить размер штрафов.

"У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики", — сказал Викулов в интервью радио Sputnik.

При этом врач подчеркнул, что требования по использованию индивидуальных мер защиты должны быть разумны – чтобы люди не смеялись над такой профилактикой, а осознавали важность этих шагов. В частности, они должны понимать, где действительно необходимы перчатки – к примеру, при использовании банкоматов, кнопки которых загрязнены даже безо всякой пандемии, сказал Викулов.

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