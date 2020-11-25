В России хотят запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

В Минпромторге оценят эту инициативу

Член Общественной палаты, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ввести запрет на продажу алкоголя в первые дни нового года.

По словам Хамзаева, обычно 1 и 2 января в России резко увеличивается число алкогольных отравлений. Из-за этого у врачей прибавляется работы. В условиях борьбы с коронавирусом такая ситуация неприемлема, считает автор инициативы, ведь медики и так сильно загружены.

"В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1-2 января - дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью", - говорится в письме, которое Султан Хамзаев направил главе Минпромторга Денису Мантурову. Документ есть в распоряжении RT.

Напомним, что новогодние праздники в России пройдут с 1 по 10 января.

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