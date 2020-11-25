Москва увеличит количество цифровых медицинских исследований к 2023 году

Столица активно меняет устаревшую технику на цифровую

В Москве к 2023 году до 10 миллионов увеличат количество цифровых медицинских исследований. Об этом сообщила вице-мэр правительства Москвы Анастасия Ракова.

"В ближайшие три года в Москве будут продолжены масштабное обновление и модернизация парка медицинского оборудования в городских больницах и поликлиниках в рамках закупок по контрактам жизненного цикла. Устаревшая медтехника будет полностью выведена из работы и заменена на цифровую", - заявила она.

Сейчас в столичных медицинских учреждениях уже более 80% диагностического оборудования - цифровое. Это позволяет повышать качество диагностики.

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