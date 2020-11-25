Мишустин выделит еще 10 миллиардов на выплаты борющимся с COVID-19 врачам

Средства направят из резервного фонда правительства

Российским регионам предоставят еще 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медработникам, контактирующим с пациентами с коронавирусом. Правительство выделит деньги из резервного фонда, сказано в проекте распоряжения кабмина, которое подготовлено Минфином на подпись премьеру Михаилу Мишустину.

"Выделить Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 10 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций… на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, …оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 ноября подписал постановление, которым продлеваются до конца 2021 года социальные выплаты помогающим больным с коронавирусом работникам. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, работающие с пациентами с COVID-19 медработники за время с начала пандемии получили почти 116 миллиардов рублей.

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