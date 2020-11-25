ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин выделит еще 10 миллиардов на выплаты борющимся с COVID-19 врачам

08:35
  • среда
  • 25 ноября 2020

Средства направят из резервного фонда правительства

Российским регионам предоставят еще 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медработникам, контактирующим с пациентами с коронавирусом. Правительство выделит деньги из резервного фонда, сказано в проекте распоряжения кабмина, которое подготовлено Минфином на подпись премьеру Михаилу Мишустину.
Мишустин потребовал установить приемлемые цены на COVID-вакцины

"Выделить Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 10 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций… на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, …оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 ноября подписал постановление, которым продлеваются до конца 2021 года социальные выплаты помогающим больным с коронавирусом работникам. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, работающие с пациентами с COVID-19 медработники за время с начала пандемии получили почти 116 миллиардов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.