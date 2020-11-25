Матвиенко выступила против жестких ограничений из-за COVID-19

Действующих мер вполне достаточно

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уверена: в России нет оснований для введения новых жестких ограничений или локдауна на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

"В целом по стране, я считаю, оснований для введения новых жестких мер, таких, как локдаун, нет. Вместе с тем, мы видим, что ситуация в регионах сильно отличается", - считает Матвиенко.

По ее словам, нынешняя ситуация не требует вновь закрывать границы страны, вполне достаточно и тех мер, которые введены уже сейчас. "Уже введены достаточно серьезные ограничения на передвижение граждан. Устанавливать дополнительные барьеры, на мой взгляд, излишне", - заявила Матвиенко.

Спикер добавила, что при введении ограничений следует учитывать интересы граждан, которым по каким-то срочным обстоятельствам необходимо въехать в Россию или выехать из нее, передают "Известия".

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