Выяснилась опасность неправильно выбранного звука будильника

Пробуждение не должно вызывать стресс

Врач-сомнолог Елена Царёва рассказала, что неправильно выбранный звук будильника может плохо отражаться на самочувствии человека. Дело в том, что этот звук способен провоцировать выброс гормона стресса - кортизола. Если утро начинается со стресса, то день будет напряженным, говорит эксперт.

"Звук должен "не вписываться" в ваш сон - он должен быть довольно громким и бодрящим. Лучше что-нибудь ритмичное, чтобы "включаться", при этом что-нибудь оптимистичное, в мажоре. Но не очень быстрое и не очень агрессивное, если вы тревожный человек", - рассказала Елена Царёва в эфире "Радио 1".

По ее словам, звук будильника должен быть приятным. Выбирать его нужно, ориентируясь на особенности своего характера. Например, депрессивные люди легче встают под энергичные звуки, а люди с повышенной тревожностью - под относительно спокойные.

Ставить на будильник пение птиц, шум воды и прочие звуки природы нежелательно, поскольку спящий может их просто не услышать.

Елена Царёва рекомендует и в будни, и в выходные дни вставать в одно и то же время. Тогда просыпаться будет легче, а бессонница, если такая есть, пропадет.

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