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Москвичей ждет теплая и влажная погода в среду

09:11
  • среда
  • 25 ноября 2020

Воздух прогреется до +2

В Москве в среду ожидаются слабые осадки и плюсовая температура, рассказала метеоролог Елена Волосюк. По ее словам, воздух в столице прогреется до +2 градусов.

"Сегодня регион останется во власти достаточно влажного и достаточно теплого Атлантического воздуха. На фоне небольшого роста атмосферного давления в течение дня в городе будет преобладать облачная погода, местами не исключены слабые осадки. Максимальная температура в столице 0…+2 градуса, по области от ноля до 3 тепла. Это примерно на три градуса выше многолетних климатических значений", - сообщила синоптик.

Что касается осадков, то они пройдут в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление окажется немного выше привычных для российской столицы значений и составит 748 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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