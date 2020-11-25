Врио главы Дагестана отправился на самоизоляцию из-за коронавируса

Очередной тест оказался положительным

Очередной тест на коронавирусную инфекцию, сданный врио главы Дагестана, оказался положительным. Сергей Меликов находится на самоизоляции, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Сегодня после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус. Сейчас Сергей Алимович находится на самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо", - приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Низами Гаджибалаева.

Меликов продолжит работать удаленно, совещания будут проводиться онлайн. По последним данным, в Дагестане выявлено 18 338 случаев COVID-19.

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