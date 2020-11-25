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Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

09:29
  • среда
  • 25 ноября 2020

Заболела и жена 86-летнего артиста

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован из дома в одну из московских клиник, врачи обнаружили у актера пневмонию. В больнице с ним находится его жена Наталья Белоусова.

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По предварительным данным, у 86-летнего артиста дыхательная недостаточность, врачи оценивают его состояние как тяжелое, передает РЕН ТВ. Сообщается, что вирусная пневмония обнаружена и у супруги актера.

В свою очередь, директор Московского театра сатиры Мамед Агаев сообщил агентству ТАСС, что у Ширвиндта диагностирован коронавирус. Болезнь у него протекает в легкой форме. Кроме того, заболела и жена Ширвиндта.

Александр Ширвиндт - советский и российский актер, сценарист, театральный режиссер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, педагог, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". За годы карьеры он сыграл в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вокзал для двоих", "Двенадцать стульев" и многих других.

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