Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Заболела и жена 86-летнего артиста
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован из дома в одну из московских клиник, врачи обнаружили у актера пневмонию. В больнице с ним находится его жена Наталья Белоусова.
По предварительным данным, у 86-летнего артиста дыхательная недостаточность, врачи оценивают его состояние как тяжелое, передает РЕН ТВ. Сообщается, что вирусная пневмония обнаружена и у супруги актера.
В свою очередь, директор Московского театра сатиры Мамед Агаев сообщил агентству ТАСС, что у Ширвиндта диагностирован коронавирус. Болезнь у него протекает в легкой форме. Кроме того, заболела и жена Ширвиндта.
Александр Ширвиндт - советский и российский актер, сценарист, театральный режиссер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, педагог, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". За годы карьеры он сыграл в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вокзал для двоих", "Двенадцать стульев" и многих других.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Канделаки пожаловалась на цензуру после интервью с Турчаком
- "Точно было нападение": друг Прилучного рассказал о драке актера в клубе
- Жена Стаса Михайлова обратилась к Шнурову: "У меня удар справа тяжелый"
- "Честно, достали!" Рудковская рассказала, как будет бороться с клеветой на сына
- Дочь Заворотнюк рассказала, как Леонардо Ди Каприо сбежал от нее в Нью-Йорке