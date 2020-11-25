Россиян предостерегли от ненужных трат в "Черную пятницу"

Как не поддаться искушению?

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич посоветовал гражданам осторожно делать покупки в "Черную пятницу".

"Я бы рекомендовал прислушаться к себе. Как правило, покупка того или иного предмета является элементом награды, поддержки или признаком шопоголизма. Определив причины, можно легко отсеять часть ненужных вещей", - сказал Менделевич РИА Новости.

По его словам, спонтанные покупки совершают как эмоционально-импульсивные, так и рациональные люди. Чтобы не тратить деньги впустую, нужно составлять список необходимых покупок и четко понимать, зачем вам нужен тот или иной товар.

Борис Менделевич отметил, что непреодолимое желание покупать вещи без необходимости считается шопоголизмом. Им страдают в основном женщины. По словам специалиста, это заболевание возникает из-за дефицита внимания, желания признания, потребности в любви. Шопоголиками часто становятся люди, которые недополучили любовь в детстве.

"Шоппинг в таких случаях дает ложное чувство своеобразной свободы, минимизирует тревожность, ликвидирует депрессивные настрои, повышает уверенность, становится неким проявлением любви к себе. При этом причину заболевания он никак не ликвидирует, создавая тем самым замкнутый круг, сопровождающийся к тому же чувством сожаления после осознания того, что покупка оказалась совершенно ненужной", - объяснил Менделевич.

Напомним, что "Черная пятница" в России пройдет с 27 по 29 ноября.

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