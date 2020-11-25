В Москве вылечились от коронавируса еще 5947 пациентов

Общее число выздоровевших в столице превысило 422 тысячи

Врачи выписали из московских больниц за минувшие сутки 5 947 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших после лечения от связанных с COVID-19 заболеваний в столице превысило 422 тысячи, сообщили в московском оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 947 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 422 189", - говорится в сообщении.

Врачи напоминают, что отсутствие заболевание подтверждается специальными исследованиями, которые проводят перед выпиской пациента. Вылечившимся предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

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