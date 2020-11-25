ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доктор Комаровский перечислил главные мифы о COVID-19

09:53
  • среда
  • 25 ноября 2020

Врач посмеялся над некоторыми заблуждениями

Доктор Евгений Комаровский назвал самые распространенные мифы о коронавирусной инфекции. Одним из них оказалось заблуждение о передаче COVID-19. Врач напомнил, что в начале пандемии люди боялись есть экзотические фрукты и заказывать товары из Китая.

В Москве вылечились от коронавируса еще 5947 пациентов
Названы мешающие победе над коронавирусом люди

Также Комаровский рассказал о распространенном убеждении, согласно которому коронавирус на Землю завезли инопланетяне или распространили китайские спецслужбы.

Доктор отметил, что сейчас популярнее всего выдумки о методах лечения COVID-19. "То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", - сыронизировал Комаровский.

Он добавил, что многие люди начинают верить в народные методы после того, как сами выздоравливают. Несмотря на то, что организм справляется с инфекцией самостоятельно, они верят, что им помогло то или иное средство, и начинают распространять эту информацию в Сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Доктор Комаровский
Доктор Комаровский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.