Доктор Комаровский перечислил главные мифы о COVID-19

Врач посмеялся над некоторыми заблуждениями

Доктор Евгений Комаровский назвал самые распространенные мифы о коронавирусной инфекции. Одним из них оказалось заблуждение о передаче COVID-19. Врач напомнил, что в начале пандемии люди боялись есть экзотические фрукты и заказывать товары из Китая.

Также Комаровский рассказал о распространенном убеждении, согласно которому коронавирус на Землю завезли инопланетяне или распространили китайские спецслужбы.

Доктор отметил, что сейчас популярнее всего выдумки о методах лечения COVID-19. "То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", - сыронизировал Комаровский.

Он добавил, что многие люди начинают верить в народные методы после того, как сами выздоравливают. Несмотря на то, что организм справляется с инфекцией самостоятельно, они верят, что им помогло то или иное средство, и начинают распространять эту информацию в Сети.

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