Более шести тысяч москвичей стали донорами плазмы с начала пандемии

Переливание является эффективным методом терапии

Последние данные оперативного штаба о распространении коронавируса. В России за сутки зафиксировано 23 тысячи 675 новых случаев. Выздоровели 25 тысяч 748 пациентов. Скончались 507 человек.

В Москве более шести тысяч добровольцев стали донорами плазмы. Об этом сообщается на сайте мэра. Такой метод лечения болезни значительно снижает риски осложнений. Соблюдение противоэпидемических мер в столице контролируют в ходе рейдов. Нарушений в театрах не выявили, а вот одному из хостелов грозит крупный штраф.

В Курганской области в центре респираторной поддержки специалисты Минобороны развернули дополнительные койки для тяжелобольных пациентов.

А в Хакасии в мобильном госпитале ведомства появились две современные лаборатории. Теперь там смогут быстрее выявлять вирус и назначать соответствующее лечение.

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