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Францию захлестнула новая волна протестов

11:44
  • среда
  • 25 ноября 2020

На этот раз - против законопроекта о расширении полномочий полиции

В Европе, где справиться с пандемией пока не удаётся, начинают смягчать введённые ранее жёсткие меры. В преддверии рождественских и новогодних праздников магазины и рестораны откроются во Франции. Об этом объявил президент Макрон. А в Париже и Бордо минувшей ночью снова бушевали протесты.
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Люди выражают свое недовольство перед полицейским управлением. На фоне горящих покрышек и мусорных баков, которые всю ночь пришлось тушить пожарным. Все силы правопорядка приведены в готовность после того, как накануне ночью демонстрация перед зданием Национального собрания переросла в гражданские беспорядки. Возмущенные поведением полиции, активисты вступились за права мигрантов, которых жестоко прогнали с центральной площади. Грубая тактика правоохранителей вызвала волну возмущения во французском обществе, передает "ТВ Центр".

Эта ситуация с мигрантами еще больше подогрела внимание к спорному законопроекту о глобальной безопасности. Накануне он был одобрен нижней палатой парламента Франции. Профсоюзы СМИ, юристы и адвокаты считают, что он помешает журналистам выполнять свою работу - уличать офицеров в злоупотреблении полномочиями.

Палаточный лагерь в центре Парижа, ликвидированный полицией всего за час с применением довольно жёстких мер, был создан в знак протеста против принудительной эвакуации сотен мигрантов из других лагерей. Сначала беженцы пытались таким образом привлечь внимание властей, а затем стали требовать немедленно обеспечить их жильём. Историю с палаточным лагерем сейчас расследуют. Однако после череды недавних терактов во Франции всерьёз задумалась над ужесточением предоставления политического убежища.

А вот в Испании, напротив, экстренно открывают дополнительные лагеря. Канарские острова в этом году только за последний месяц приняли на 1000% больше мигрантов, чем за тот же период прошлого года. Ничто не может остановить нелегалов - хотя люди гибнут в пути чуть ли не каждый день. Многим ещё предстоит запланированное путешествие в свободную Европу. Хотя свобод там, похоже, остаётся всё меньше.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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