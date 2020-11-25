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Стали известны планы новой администрации США

11:49
  • среда
  • 25 ноября 2020

Белый дом будет добиваться новых соглашений по климату

11 миллионов нелегальных мигрантов в следующем году станут гражданами США. Об этом заявил Джо Байден, который уже считает себя полноправным хозяином Белого дома и даже поделился планами на первые сто дней пребывания у власти. Раскритиковав при этом политику Трампа.

11 миллионов нелегальных мигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов, могут получить американское гражданство - соответствующий законопроект Джо Байден собирается отправить в сенат в первые сто дней своего президентства. Еще не вступивший в должность новый глава государства винит прежнего хозяина Белого дома в самоизоляции страны.

Страна раскололась надвое и отгородилась от всего мира - говорит политик и добавляет, что первым делом намерен отменить несколько указов действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату. Борьбу с глобальным потеплением Байден считает первоочередной задачей и для ее решения привлек своего друга, бывшего кандидата в президенты, главу Госдепартамента при Обаме, Джона Керри. Он будет курировать соответствующие  программы  в администрации. Байден назвал его должность "Климатическим царем".

"Чтобы положить конец этому кризису, весь мир должен объединиться. Одного Парижского соглашения недостаточно. Через год на конференции в Глазго мы должны показать свои амбиции, чтобы не проиграть", - заявил Керри.

Пака Байден и его команда строят амбициозные планы, Дональд Трамп не спешит сдаваться. Он распорядился начать передачу власти, но все еще рассчитывает  доказать фальсификации на выборах в суде. Однако перспективы этой затеи все более туманны.

За последние сутки сразу три ключевых штата подтвердили победу Байдена. После этих известий действующий глава Белого дома выступил с коротким заявлением, где недвусмысленно намекнул, что именно он поднял экономику страны с колен.

"Фондовый рынок только что пробил отметку в 30 000 пунктов - это число никогда не пробивалось. Это священное число - 30 000. Никто не думал, что когда-нибудь это увидит. Это девятый раз с начала 2020 года. И это 48-й раз, когда мы побили рекорды - при администрации Трампа", - заявил Трамп.

Эксперты уверены, что фондовые рынки воодушевились успехами в создании вакцины от коронавируса. А это, скорее, заслуга ученых, чем политиков.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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