В дома жителей Приморья возвращается свет и тепло

Последствия стихии продолжают устранять

Свет и тепло вернулись в большинство домов Приморья, обесточенных после ледяного дождя. Но работы на сетях продолжаются. Без электричества остаются еще тысячи жителей. Мост на остров Русский до сих пор закрыт. Прокуратура между тем обратила внимание на плохую расчистку снега во Владивостоке.

Информация о подаче отопления и света от жильцов - как сводки с полей. Постепенно в квартиры возвращается электричество и становится тепло. Правда, не для всех это стало радостным событием.

Небольшой газовый баллончик нагрелся и взорвался так, что в квартире выбило все окна, балкон, стекла в дверях и зеркала. Обошлось без жертв, в квартире никого не было. Энергетики восстановили три ключевые вышки ЛЭП. Электричество подают поэтапно. Специалисты советуют на это время отключить всю бытовую технику и убрать газовые баллоны в безопасное место.

Для тех, у кого до сих пор нет света, в городе по-прежнему работают полевые кухни. В сложной ситуации до сих пор остаются жители островных территорий. В пунктах помощи первым делом разбирают газовые печки. Свет включают на несколько часов утром и вечером. А за продуктами жители едут на материк.

Мост на остров Русский до сих пор закрыт. Обледенелые ванты вручную, на высоте 324 метра, очищают альпинисты. На переправе через бухту Золотой рог лёд сбивают из пожарных рукавов. Тем временем прокуратура выявила нарушения, допущенные при очистке от снега и наледи городских дорог и тротуаров.

Режим ЧС сохраняется в Приморье. В целом в крае без электричества остаются более шести тысяч жителей. В ликвидации последствий задействовано около трёх тысяч человек.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

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