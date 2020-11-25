В Москве стартовал фестиваль кино и телепрограмм "Радонеж"

В конкурсе принимают участие более 200 картин

В Москве открылся 25-й Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм "Радонеж". Он выполняет высокую просветительскую миссию и посвящён духовно-нравственным проблемам человека.

Все произведения - на тему семейных ценностей, воспитания молодёжи, роли православия. Ограничений по жанрам нет. Юбилейный фестиваль проходит в режиме онлайн. За призы борются 210 картин. В этом году много работ из регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, передает "ТВ Центр". Конкурс проходит при поддержке правительства Москвы.

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