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В Крыму высаживают деревья в рамках акции "Сохраним лес"

12:04
  • среда
  • 25 ноября 2020

Ожидается, что к концу сезона в регионе появятся сотни гектаров молодого леса

"Сохраним лес" - ежегодная акция с таким названием проходит по всей России. Специалисты и волонтёры уже посадили 40 миллионов деревьев. Озеленяют и территории Крыма. Саженцы тщательно подбирают с учётом всех особенностей местности.
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Промозглый ветер со стороны Азова пробирает до костей. А этим трехлетним саженцам ясеня – все нипочем. Неприхотливые деревья легко приживутся даже на мертвой земле – так называют непригодные для сельского хозяйства солончаковые поля вдоль озера Сиваш, передает "ТВ Центр".

"Береговая линия примерно, по непроверенным статистическим данным, где-то на метр уже ушла в море. Поэтому мы стараемся как можно больше посадить и сдержать эрозию. За это время на Сиваше посажено порядка 70 гектаров", - рассказал директор ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство" Владислав Онохов.

И это только за три года. В ближайшие дни в этом районе появится еще десять гектаров. В рамках акции "Сохраним лес" на борьбу со степью вместе с лесниками выходят и местные жители. Из-за климатических особенностей сезон посадки здесь длится с ноября по декабрь.

Компенсационные посадки проходят в различных районах Крыма. В горной местности Бахчисарая и Белогорска и в степях северо-восточной части полуострова. В зависимости от почвы и климата, сажают крымские сосны, саженцы дуба, миндаля, клена или ясеня.

В Крыму, как одном из самых засушливых регионов страны, лесопосадки проводятся регулярно еще с середины прошлого века. Поэтому рядом с торчащими из земли молодыми побегами растут уже хорошо укоренившиеся деревья. Лесники говорят - приживаются минимум три четверти саженцев. Все погибшие растения постепенно заменят.

Акция "Сохраним лес", которая в прошлом году стартовала по всей стране, позволит Крыму в разы увеличить объемы высадки деревьев. Только в этом сезоне планируется создать 250 гектаров новых зелёных насаждений.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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Высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес" в Крыму
Высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес" в Крыму
Высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес" в Крыму
Высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес" в Крыму
Высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес" в Крыму
Высадка деревьев в рамках акции "Сохраним лес" в Крыму
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