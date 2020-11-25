Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение Вани Аверчева

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение 11-летнего Ивана Аверчева из подмосковного Ногинска. Его историю мы рассказывали накануне. У мальчика остеосаркома, из-за неё он в любой момент может утратить способность ходить.

За прошедшие сутки удалось собрать почти два миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё более 550 тысяч. Мальчику как можно скорее требуется операция по удалению новообразования и установке индивидуального раздвижного эндопротеза. Стоит он два с половиной миллиона.

Мы продолжаем помогать Ване все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана Аверчева, программа 1113

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