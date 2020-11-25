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"Очень нежные отношения": Авербух раскрыл детали романа с Арзамасовой

10:05
  • среда
  • 25 ноября 2020

Пара перестала скрывать свои чувства

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что он счастлив с актрисой Лизой Арзамасовой. 
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О романе 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно этим летом. Оказалось, они встречаются уже не первый год. 

"Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться, или отнекиваться, или рассказывать. Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком и сейчас еще больше счастлив", - заявил Илья Авербух РИА Новости

По его словам, Лиза Арзамасова не очень любит спорт. Впрочем, недавно выяснилось, что ей нравится кататься на квадроциклах и мотоциклах. "Это абсолютно бесстрашный человек", - сказал Авербух о своей возлюбленной.

А еще Арзамасова катается на коньках. Именно она сподвигла выйти на лед Мартина - 16-летнего сына Авербуха, который сейчас живет у отца. Лиза и Мартин прекрасно ладят, отметил тренер.  

Видео: Арзамасова катается с Авербухом на коньках 

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