"Очень нежные отношения": Авербух раскрыл детали романа с Арзамасовой

Пара перестала скрывать свои чувства

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что он счастлив с актрисой Лизой Арзамасовой.

О романе 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно этим летом. Оказалось, они встречаются уже не первый год.

"Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться, или отнекиваться, или рассказывать. Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком и сейчас еще больше счастлив", - заявил Илья Авербух РИА Новости.

По его словам, Лиза Арзамасова не очень любит спорт. Впрочем, недавно выяснилось, что ей нравится кататься на квадроциклах и мотоциклах. "Это абсолютно бесстрашный человек", - сказал Авербух о своей возлюбленной.

А еще Арзамасова катается на коньках. Именно она сподвигла выйти на лед Мартина - 16-летнего сына Авербуха, который сейчас живет у отца. Лиза и Мартин прекрасно ладят, отметил тренер.

Видео: Арзамасова катается с Авербухом на коньках

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