Коронавирусом в России заболели еще 23675 человек

В Москве выявили меньше пяти тысяч заболевших

В России за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 23675 человек. Это на 651 меньше, чем днем ранее (24326). Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве выявлено 4685 случаев. В Подмосковье заболели еще 1005 человек.

Вылечились от коронавируса 25748 пациентов, в том числе в Москве – 5947. Скончались 507 заразившихся, из них 75 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2162503 случая заражения коронавирусом. Скончались 37538 человек. Выздоровели 1660419 пациентов.

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