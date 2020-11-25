Стало известно, как запретить Google следить за смартфоном

Отключить функцию очень легко

Пользователи iPhone могут запретить Google отслеживать местоположение гаджета. Для этого нужно зайти в учетную запись Google и отключить параметр "история местоположений".

Эксперты предоставили пошаговую инструкцию. Для начала следует запустить приложение Google на смартфоне, затем в разделе "управление учетной записью Google" выбрать пункт "конфиденциальность и персонализация" (может называться "данные и персонализация"). После необходимо переместить влево переключатель "история местоположений", чтобы деактивировать функцию.

Если оставить параметр включенным, то данные о геолокации смартфона будут считываться приложениями, а также службами Google, передает Business Insider.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"