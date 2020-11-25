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В Госдуме отреагировали на ракетные стрельбы США у берегов Крыма

10:08
  • среда
  • 25 ноября 2020

На любую агрессию будет адекватный ответ

Военная группировка в Крыму отслеживает все провокации. Совместные ракетные стрельбы США и Румынии вблизи полуострова не стали сюрпризом, попытка демонстрации американской мощи провалилась, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Парламентарий подчеркнул: если российская сторона сочтет действия у своих границ агрессией, последует немедленный ответ.
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"В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма - его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией - действует принцип "ответка", - сказал Бальбек агентству РИА Новости.

Депутат напомнил: война в Сирии показала, что российские зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия.

Парламентарий прокомментировал информацию журнала Forbes. Издание сообщило, что сухопутные войска США на прошлой неделе перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии.

Автор статьи утверждал, что подобные маневры являются "посланием для Москвы", они демонстрируют восстановление огневой мощи американской армии. А стрельбы в Румынии стали "ракетным сюрпризом" российской группировке в Крыму. Руслан Бальбек, комментируя эти заявления, усомнился, что автор статьи сам верит своим выводам.

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