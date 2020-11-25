В Минпромторге придумали, как избежать закрытия фудкортов в ТЦ

Режим работы кафе и ресторанов могут изменить

В Минпромторге предложили не закрывать фудкорты в торговых центрах в условиях пандемии коронавируса, а изменить условия их работы.

В ведомстве посчитали приемлемым введение обслуживания клиентов за отдельными столиками, как это делается в ресторанах. Для каждого кафе предлагается выделить отдельные посадочные зоны с расстоянием не менее полутора метров между ними и обеспечить не менее четырех квадратных метров на каждого посетителя, а также отменить все развлекательные мероприятия на фудкортах.

В целях защиты от коронавируса у каждого кафе могут установить специальные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. Согласно идее, столы и подносы будут обрабатывать дезинфицирующим раствором после каждого посетителя, а на территории фудкортов установят диспенсеры с антисептиком.

В ведомстве считают, что эти меры помогут избежать закрытия фудкортов, передает РБК.

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