Умер писатель Сергей Синякин

Ему было 67 лет

Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался 25 ноября в больнице Волгограда.

Синякина госпитализировали две недели назад. 17 ноября стало известно, что его ввели в искусственную кому. Накануне у пациента подскочила температура.

"Вся его семья лежит с ковидом, внучка Лера в больнице. Такие печальные новости", - писал в Facebook Евгений Лукин, друг Синякина. По его словам, у писателя были проблемы с сердцем, он страдал диабетом.

"Талантливый писатель-фантаст, хороший друг, весельчак и большой добряк", - написал Сергей Мазанов, который тесно общался с покойным. Он уточнил, что Синякин умер от осложнений на фоне коронавируса.

С 1973 по 1999 год Сергей Синякин служил в органах внутренних дел. Он написал такие произведения, как "Трансгалактический экспресс", "Лебеди Кассиля", "Монах на краю земли", "Шагни навстречу".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"