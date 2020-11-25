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Умер писатель Сергей Синякин

10:43
  • среда
  • 25 ноября 2020

Ему было 67 лет

Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался 25 ноября в больнице Волгограда. 
Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Синякина госпитализировали две недели назад. 17 ноября стало известно, что его ввели в искусственную кому. Накануне у пациента подскочила температура. 

"Вся его семья лежит с ковидом, внучка Лера в больнице. Такие печальные новости", - писал в Facebook Евгений Лукин, друг Синякина. По его словам, у писателя были проблемы с сердцем, он страдал диабетом. 

"Талантливый писатель-фантаст, хороший друг, весельчак и большой добряк", - написал Сергей Мазанов, который тесно общался с покойным. Он уточнил, что Синякин умер от осложнений на фоне коронавируса.   

С 1973 по 1999 год Сергей Синякин служил в органах внутренних дел. Он написал такие произведения, как "Трансгалактический экспресс", "Лебеди Кассиля", "Монах на краю земли", "Шагни навстречу". 

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