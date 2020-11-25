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Катки с искусственным льдом откроются в московских парках 27 ноября

10:58
  • среда
  • 25 ноября 2020

Пандемия сказалась на их работе

В московских парках, подведомственных департаменту культуры, с 27 ноября откроются катки с искусственным льдом. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса режим их работы будет немного изменен.

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Все посетители бесплатных катков будут обязаны зарегистрироваться по QR-коду. Что касается платных катков, то билеты на них советуют покупать заранее и приходить к началу сеанса.

"В связи с эпидемиологической ситуацией катки в предстоящем зимнем сезоне будут работать по особым правилам. Мы просим вас с пониманием отнестись к действующим ограничениям. Все они предприняты для того, чтобы сделать ваше пребывание на катках максимально безопасным", - отметили в Мосгорпарке.

В раздевалках и пункта проката посетителям нужно будет находиться в защитных масках, а количество катающихся будет строго ограничено, передает АГН "Москва".

Что касается ГУМ-катка на Красной площади, то его открытие планируется 29 ноября. В этом сезоне количество сеансов пришлось сократить с привычных 9 до 7 из-за коронавируса. Также при входе посетителям будут выдавать средства индивидуальной защиты.

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