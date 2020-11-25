В Финляндии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Там растет число инфицированных

В столичном регионе Финляндии вводятся новые ограничения из-за коронавируса. За минувшие сутки в стране выявлено 353 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 выросло до 22289.

По словам мэра Хельсинки Яна Вапаавуори, ограничения могут быть введены на три недели или даже до конца недели. Точные сроки и подробности о мерах станут известны в четверг, однако уже известно, что массовые мероприятия будут отменены. Библиотеки, бассейны и спортивные залы закроют, а учеников старших классов переведут на дистанционное обучение.

Власти города объяснили необходимость введения новых ограничений ростом числа госпитализированных, вспышками заболевания в домах престарелых и приютах для бездомных, загруженностью служб отслеживания цепочек заражения и безответственным поведением граждан.

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