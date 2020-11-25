В Москве за сутки выявлено 4 685 случаев COVID-19

Это минимальный показатель с 18 ноября

Число заболевших коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 4 685. Это минимальный показатель с 18 ноября, отметили в федеральном оперативном штабе по борьбе COVID-19. Днем ранее новых случаев зафиксировали больше – 5838.

До минимальных с 21 ноября значений опустился и коэффициент распространения коронавируса в Москве. Он сейчас ниже единицы и составляет 0,97.

Госпитализированы с коронавирусом в столице за последние сутки 1635 пациентов. По данным оперштаба, 440 человек находятся на ИВЛ. Жителям столицы напоминают о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"