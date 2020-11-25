ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двух женщин задержали за вымогательство денег у Тарзана

11:23
  • среда
  • 25 ноября 2020

Они грозили опубликовать интимное видео с его участием

Правоохранительные органы задержали женщин, которых подозревают в вымогательстве двух миллионов рублей у стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан. 
У Тарзана случился нервный срыв из-за скандала с изменой

По данным РЕН ТВ, 21-летняя и 49-летняя жительницы Краснодарского края написали Глушко в мессенджере и пригрозили опубликовать порочащие его фото и видео. Они потребовали от звезды два миллиона рублей. 

Одна из подозреваемых встретилась с Тарзаном в столичном ресторане 23 ноября. Там ее задержали правоохранители. Ее сообщницу нашли в подмосковном Одинцове. 

Женщин допросили и отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело. 

Напомним, в сентябре СМИ опубликовали видео, на котором Тарзан изменяет своей жене - певице Наташе Королевой. Стриптизер заявил, что им воспользовались ради наживы и пиара. Супруга его простила.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Глушко (Тарзан)
Сергей Глушко (Тарзан)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.