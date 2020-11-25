Двух женщин задержали за вымогательство денег у Тарзана

Они грозили опубликовать интимное видео с его участием

Правоохранительные органы задержали женщин, которых подозревают в вымогательстве двух миллионов рублей у стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

По данным РЕН ТВ, 21-летняя и 49-летняя жительницы Краснодарского края написали Глушко в мессенджере и пригрозили опубликовать порочащие его фото и видео. Они потребовали от звезды два миллиона рублей.

Одна из подозреваемых встретилась с Тарзаном в столичном ресторане 23 ноября. Там ее задержали правоохранители. Ее сообщницу нашли в подмосковном Одинцове.

Женщин допросили и отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в сентябре СМИ опубликовали видео, на котором Тарзан изменяет своей жене - певице Наташе Королевой. Стриптизер заявил, что им воспользовались ради наживы и пиара. Супруга его простила.

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