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Россиянам рассказали, как лучше проводить выходные на удаленке

11:43
  • среда
  • 25 ноября 2020

Свободное время следует тратить с пользой

В период пандемии коронавирусной инфекции россиянам следует изменить свое отношение к выходным дням, считает психолог Евгения Васильева. По ее словам, во время удаленной работы и дистанционного обучения каждый выходной нужно проводить как маленький отпуск.
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Васильева отметила, что сейчас выходные играют особую роль в жизни людей, поэтому свой досуг нужно планировать заранее. Стоит подумать, какое времяпрепровождение может принести максимальное количество удовольствия и пользы. Также регулярная зарядка позитивом поможет оставаться работоспособным и поддерживать благотворный микроклимат в семье.

Психолог добавила, что выходить из дома нужно каждый день и находиться на улице минимум полчаса. По словам Васильевой, цель подобных прогулок в восстановлении баланса эмоций для дальнейших домашних дел, передает АГН "Москва".

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