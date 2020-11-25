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Российские военные врачи вылетели на помощь населению Карабаха

11:33
  • среда
  • 25 ноября 2020

Первые два самолета отправились из Хабаровска

Два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели из аэропорта Хабаровска. На борту - медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа. Военные медики отправились на помощь населению Нагорного Карабаха.
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"Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента России и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в составе отряда - врачи и медперсонал, которые будут постоянно готовы оказать медицинскую помощь жителям Карабаха. Всего в регион будут переброшены 54 единицы спецтехники, 66 тонн необходимых материалов и 122 военных медика.

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