Российские военные врачи вылетели на помощь населению Карабаха

Первые два самолета отправились из Хабаровска

Два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели из аэропорта Хабаровска. На борту - медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа. Военные медики отправились на помощь населению Нагорного Карабаха.

"Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента России и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в составе отряда - врачи и медперсонал, которые будут постоянно готовы оказать медицинскую помощь жителям Карабаха. Всего в регион будут переброшены 54 единицы спецтехники, 66 тонн необходимых материалов и 122 военных медика.

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