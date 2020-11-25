Анна Заворотнюк показала редкое видео с бабушкой

В их семье все женщины - красавицы

Блогер и модель Анна Заворотнюк опубликовала в Instagram видео со своей бабушкой - актрисой Валентиной Заворотнюк.

Дочь Анастасии Заворотнюк уже давно рекламирует на своей страничке разную косметику. В этот раз она рассказывала подписчицам о жидкой помаде, которая держится на губах более 10 часов и не оставляет следов. Это она продемонстрировала на своей бабушке.

"Валек, иди сюда! - сказала Анна, поманив Валентину Борисовну рукой. - Сейчас будем на бабушке демонстрировать".

Крепко поцеловав бабушку в щеку, блогер сказала с улыбкой: "И ничего не отпечаталось". "Отлично!" - прокомментировала Валентина Борисовна, которая крайне редко появляется в кадре.

77-летняя Валентина Заворотнюк выглядит гораздо моложе своего возраста. Годы не сказались на ее красоте. Дочка и внучка очень на нее похожи.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. По данным СМИ, она лечится в своем доме в поселке Крекшино. Дочь и мама живут с ней. Правда, в скором времени Анна планирует переехать в город. Сейчас в ее квартире идет ремонт.

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