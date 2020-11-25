В Петербурге автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину

Кто был за рулем, выясняется

В Санкт-Петербурге автомобиль, принадлежащий генконсульству Литвы, сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом сообщили в экстренных службах города.

"ДТП произошло сегодня около 09:00 мск. Автомобиль с дипномерами генконсульства Литвы сбил женщину на переходе", - передает ТАСС. Отмечается, что ДТП произошло на Кронверкском проспекте.

Пострадавшая женщина получила травмы средней тяжести. Кто находился за рулем автомобиля в момент аварии, не уточняется.

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