Стало известно, куда россияне ездят отдыхать на выходные

Короткие поездки набирают популярность

Специалисты сервиса OneTwoTrip определили, куда россияне чаще всего ездят отдыхать на выходные. Из-за пандемии коронавируса людям пришлось отказаться от заграничного отдыха, что привело к росту популярности коротких поездок внутри страны.

В числе лидеров круглый год находятся Москва и Санкт-Петербург, однако зимой к ним присоединяются горнолыжные курорты. К примеру, Сочи занимает вторую строчку, "подвинув" Петербург на третье место.

"Россияне стали на 20 процентов чаще бронировать билеты на короткие поездки выходного дня, чем прошлой осенью. Возможно, дело в том, что в этом году для многих оказались недоступны длинные путешествия, и туристы стараются сменить обстановку хотя бы на выходные. А заодно познакомиться с российскими городами", - заявила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Она отметила, что стоимость перелетов по России в 2020 году заметно снизилась. Этой осенью покупка билета обойдется на 25% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, передает РИА Новости.

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