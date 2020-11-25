ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, куда россияне ездят отдыхать на выходные

12:34
  • среда
  • 25 ноября 2020

Короткие поездки набирают популярность

Специалисты сервиса OneTwoTrip определили, куда россияне чаще всего ездят отдыхать на выходные. Из-за пандемии коронавируса людям пришлось отказаться от заграничного отдыха, что привело к росту популярности коротких поездок внутри страны.

Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
Российские туристы поделились планами на Новый год

В числе лидеров круглый год находятся Москва и Санкт-Петербург, однако зимой к ним присоединяются горнолыжные курорты. К примеру, Сочи занимает вторую строчку, "подвинув" Петербург на третье место.

"Россияне стали на 20 процентов чаще бронировать билеты на короткие поездки выходного дня, чем прошлой осенью. Возможно, дело в том, что в этом году для многих оказались недоступны длинные путешествия, и туристы стараются сменить обстановку хотя бы на выходные. А заодно познакомиться с российскими городами", - заявила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Она отметила, что стоимость перелетов по России в 2020 году заметно снизилась. Этой осенью покупка билета обойдется на 25% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сочи, курорт "Роза Хутор"
Сочи, курорт "Роза Хутор"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.