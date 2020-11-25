ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Ширвиндта рассказал о состоянии актера

12:07
  • среда
  • 25 ноября 2020

Семья решила подстраховаться

Сообщения о критическом состоянии Александра Ширвиндта не соответствуют действительности. Народный артист переносит коронавирус в легкой форме, сообщил сын актера Михаил Ширвиндт.
Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

"Действительно, это стало уже традицией для желтой прессы - как только папа идет в поликлинику лечить коленку, его сразу же "госпитализируют в тяжелом состоянии". Сейчас на самом деле у него обнаружен этот несчастный коронавирус, у него, у моей мамы. Обычно больные в таком состоянии находятся дома, но мы решили подстраховаться, учитывая возраст", - заявил Михаил агентству ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что художественный руководитель Московского театра сатиры госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако сын артиста заявил, что у Александра Ширвиндта кашель и невысокая температура. Коронавирус диагностирован и у супруги народного артиста, хотя у нее нет никаких симптомов. Михаил Ширвиндт отметил, что будет внимательно следить за состоянием здоровья своего отца и призвал поклонников успокоиться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.