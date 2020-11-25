Сын Ширвиндта рассказал о состоянии актера

Семья решила подстраховаться

Сообщения о критическом состоянии Александра Ширвиндта не соответствуют действительности. Народный артист переносит коронавирус в легкой форме, сообщил сын актера Михаил Ширвиндт.

"Действительно, это стало уже традицией для желтой прессы - как только папа идет в поликлинику лечить коленку, его сразу же "госпитализируют в тяжелом состоянии". Сейчас на самом деле у него обнаружен этот несчастный коронавирус, у него, у моей мамы. Обычно больные в таком состоянии находятся дома, но мы решили подстраховаться, учитывая возраст", - заявил Михаил агентству ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что художественный руководитель Московского театра сатиры госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако сын артиста заявил, что у Александра Ширвиндта кашель и невысокая температура. Коронавирус диагностирован и у супруги народного артиста, хотя у нее нет никаких симптомов. Михаил Ширвиндт отметил, что будет внимательно следить за состоянием здоровья своего отца и призвал поклонников успокоиться.

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