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Ученые открыли новый способ замедлить старение

12:41
  • среда
  • 25 ноября 2020

Первые опыты провели на мухах

Ученые из Института биологии старения имени Макса Планка обнаружили, что мутированный белок сестрин может увеличивать продолжительность жизни. 
Назван способ замедлить старение мозга

Исследователи увеличили количество сестрина в стволовых клетках плодовых мух. В результате насекомые жили в среднем на 10% дольше, чем обычно. 

"Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определенные аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", - рассказал один из ученых, передает РИА Новости

По мнению авторов эксперимента, мутированный белок сестрин может замедлять процесс старения и человеческого организма. Правда, нужно провести еще немало исследований, чтобы это доказать.  

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