Без корпоративов: регионы усиливают ограничения в преддверии Нового года

В ряде областей отменяются все массовые мероприятия

В некоторых регионах усиливают ограничительные меры, чтобы сдержать распространение инфекции. В больницах разворачивают дополнительные койки, а лечить пациентов помогают военные медики.

В полевом госпитале Минобороны в Хакасии работают уже две мобильные лаборатории. Они оснащены самым современным оборудованием. Здесь могут проводить до 150 исследований на коронавирус в сутки, а также общие клинические и биохимические анализы крови, передает "ТВ Центр".

"Это помогает нам в диагностике заболеваний, смотрим динамику, как пациенты себя ведут, с помощью анализов у нас назначается и корректируется лечение", - рассказала клинический лаборант мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии Евгения Лутошкина.

В Курганской области военные медики совместно с персоналом больниц развернули дополнительные койки в центре респираторной поддержки. Теперь здесь могут одновременно лечить до 40 пациентов, которые находятся в тяжёлом состоянии. Палаты оборудованы аппаратами ИВЛ и высокопоточной оксигенации.

В регионах продолжают действовать ограничительные меры, где-то их вынуждены усиливать. В Ханты-Мансийском автономном округе уже к концу месяца введут QR-коды для посещения общественных мест. В Тульской области с 1 декабря по 15 января отменяются все массовые мероприятия. Отказаться от новогодних корпоративов рекомендовано предприятиям и организациям Ставропольского края.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать метро, не состоится и традиционный концерт на Дворцовой площади - его проведут в онлайн-формате. В Москве 31 декабря кафе и рестораны закроются в 23:00 – это требование будет действовать и все праздничные дни. Сейчас столичные заведения регулярно проверяют. В одном из ночных клубов нарушения выявили уже во второй раз – ему грозит штраф до миллиона рублей или закрытие на три месяца. А вот в театрах инспекторам придраться было не к чему.

Все принятые меры действительно работают – это уже не раз отмечали столичные власти. В ближайшее время в Москве планируют начать массовую вакцинацию. Прививка поможет защититься не только от самой инфекции, но и ее осложнений. Сейчас пациентов в тяжелом состоянии лечат в том числе с помощью плазмы с антителами к коронавирусу. Донорами стали уже более шести тысяч человек, при этом 12 процентов из них пришли в центры переливания крови повторно.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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