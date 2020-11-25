Суд отказался рассматривать дело Широкова в особом порядке

Дело об избиении судьи рассмотрят 4 декабря в общем порядке

Суд по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который избил арбитра, будет проходить в общем режиме и начнется 4 декабря - такое решение было принято в среду, передает "ТВ Центр".

Спортсмена обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью Никите Данченкову. 10 августа в ходе любительского матча Широков несколько раз ударил судью, когда тот не назначил пенальти и показал ему красную карточку.

Теперь экс-футболисту грозит до двух лет лишения свободы. Сегодня мировой суд должен был рассмотреть дело в особом порядке. На этом настаивал сам Широков - он хотел признать вину без опроса свидетелей. Однако сторона потерпевшего возражала. Более того, адвокат Данчекова будет настаивать на смене статьи на более тяжкую.

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