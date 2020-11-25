"Полноценные вокзалы": как меняются станции МЦД

Московские центральные диаметры продолжают развиваться

14 обновленных станций Московских центральных диаметров откроются в столичном регионе в следующем году. До конца этого года должна завершиться реконструкция станции "Подольск" МЦД-2, а в Новой Москве на финальную стадию вышли отделочные работы на станции "Крёкшино", где через несколько лет протянется линия четвёртого диаметра.

Пока скоростные "Иволги" обкатывают направления центральных диаметров, строители продолжают возводить всё новые платформы. Для того чтобы "наземное" метро "пришло" в Щукино, пришлось перекладывать железнодорожные пути.

"Необходимо было выполнить "переключение", или по-простому "раздвинуть" железнодорожные пути, чтобы производить работы. И выполнив эти работы в сентябре месяце, у строителей открылся фронт, чтобы сейчас уже делать основные монолитные работы по платформе, и обеспечить их завершение во втором квартале следующего года", - говорит заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

Платформа "Щукино" - "островного" типа. Отсюда легко и удобно можно будет добраться до метро. Всего 4 минуты ходьбы через крытый мост: по принципу "сухие ноги", без выхода на улицу. Новая платформа Второго центрального диаметра вместе с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии и остановками наземного транспорта образует единый транспортно-пересадочный узел "Щукинская". Ожидаемый пассажиропоток здесь - больше 100 тысяч человек ежедневно.

Не меньше будет и в "Ховрино". Новую платформу открыли в начале недели. До конца года планируют сдать также станцию "Подольск" уже действующего второго диаметра.

"Мы в декабре сдаем станцию "Подольск". Пересадочный пункт очень большой, очень важный. Вообще, все остановочные пункты, которые мы строим в рамках МЦД, - это объекты совершенно иного класса, это фактически вокзалы, которые обеспечивают очень комфортный процесс пользования линиями железнодорожного транспорта, превращая их в городские электрички, работающие в режиме, похожим на метро", - объясняет заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Именно так будет работать станция "Крёкшино" будущего четвертого диаметра. Новая платформа с навесом защитит пассажиров от дождя и зноя. Да и ждать свою электричку теперь придется всего несколько минут. Поезда на центральных диаметрах будут курсировать также часто, как и составы метро.

"Здесь также организована для безопасности и система видеонаблюдения, и система оповещения пассажиров, и расписания: табло динамическое, которое показывает, на какой путь приходит поезд, какой, откуда, в какое время он прибудет", – говорит руководитель проекта по строительству станции "Крёкшино" Радик Курмакаев.

Выход к платформе - через современный переход. Здесь же и билетная касса. Все отделочные работы уже завершены. Первые пассажиры со станции "Крекшино" отправятся в путь уже в этом году. А в следующем в столице запланировано открытие еще 14 новых остановочных пунктов центральных диаметров.

Елена Сахно, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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